Следственный комитет России по региону вместе с прокуратурой Амурской области начал проверку инцидента в городской клинической больнице в Благовещенске (БГКБ), где после операции 63-летней пациентке бинты скрепили канцелярским скотчем.

Следственный комитет России по региону вместе с прокуратурой Амурской области начал проверку инцидента в городской клинической больнице в Благовещенске (БГКБ), где после операции 63-летней пациентке бинты скрепили канцелярским скотчем.Как передает телеканал "Россия 24", персонал больницы попытался оправдать данный поступок тем, что в хирургическом отделении медицинский пластырь закончился.После разгоревшегося скандала главный врач БГКБ Сергей Петрухин был отстранен от своих обязанностей и медучреждение возглавил Андрей Роговченко.В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области сообщили, что больнице предстоит ряд комплексных проверок. Имеются и другие жалобы на работу медперсонала – например, отказ в помощи пациентке с подозрением на пневмонию, у которой была высокая температура.Подчеркивается, что нехватку медицинского пластыря в хирургическом отделении горбольницы можно было восполнить, взяв его в других отделениях БГКБ.