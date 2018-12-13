Расширен перечень племенных животных, при покупке которых можно получить возмещение части затрат

Расширен перечень племенных животных, при покупке которых можно получить возмещение части затратАдминистрация Костромской области изменила порядок предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства или приобретение племенного молодняка. Соответствующее постановление уже принято.Документ расширяет перечень животных, при покупке которых сельхозпроизводители могут рассчитывать на возмещение части затрат. На субсидии теперь могут рассчитывать аграрии, закупившие молодняк коз, овец, кроликов, птиц или молодь рыбы. Исключение составляют животные, приобретенные по импорту.В порядок предоставления субсидий вводятся повышающие коэффициенты. В частности, на размер субсидии могут положительно повлиять такие показатели эффективности работы как увеличение молочной продуктивности и поголовья. Также повышающие коэффициенты предусмотрены для аграриев, получивших грант на строительство объектов молочного скотоводства или заключивших инвестиционное соглашение на реализацию проекта по развитию данного направления.