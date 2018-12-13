Бывшего чиновника подозревают в получении взяток

Бывшего чиновника подозревают в получении взятокУголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Галича Сергея Синицкого, сообщает следственное управление СК России по Костромской области.Работа Сергея Синицкого на посту главы Галича неоднократно подвергалась критике со стороны губернатора и администрации Костромской области. В прошлом году к отопительному сезону город подошел практически неподготовленным. В августе губернатор Сергей Ситников инициировал проверку в отношении главы города. Выяснилось, что теплоснабжающая компания, которую в Галич привел Сергей Синицкий, игнорировала условия концессионного соглашения. При этом глава города не реагировал на неудовлетворительную работу организации. Сергей Синицкий покинул свой пост в сентябре.Сегодня поведение бывшего чиновника отчасти стало понятно. Следователи подозревают Синицкого в получении взятки в особо крупном размере и покровительстве коммерческой организации. Известно, что эта компания работала в сфере услуг ЖКХ.«По версии следствия, в период с февраля 2016 года по декабрь 2017 года подозреваемый лично получал денежные средства в качестве взятки за общее покровительство коммерческой организации, — говорится в сообщении ведомства. — Общая сумма взятки составила более 1 миллиона рублей».12 декабря подозреваемый задержан. Дело возбуждено по материалам, которые собрали сотрудники ФСБ при содействии администрации Костромской области.