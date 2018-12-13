Победители конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров получат гранты до конца 2018 года

Победители конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров получат гранты до конца 2018 годаДва крестьянско-фермерских хозяйства из Костромского и Судиславского районов стали победителями конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров. Победители получат гранты до конца 2018 года.Молочное фермерское хозяйство в Костромском районе направит средства на покупку семи коров и трех единиц заготовительной техники. Фермерское хозяйство в Судиславском районе, также победившее в конкурсе, специализируется на выращивании жимолости и малины. Хозяйство входит в состав потребительского кооператива «Берендей», который занимается переработкой и заготовкой дикорастущих грибов и ягод. Фермер в этом году заложил сад общей площадью 13 гектаров, а предоставленные средства будут направлены на установку ограждения длиной около 2,5 км.На реализацию обоих проектов из областного и федерального бюджетов будет направлено 3,9 млн рублей. В конкурсном отборе участвовали шесть начинающих крестьянско-фермерских хозяйств.