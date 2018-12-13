Соответствующий законопроект передан на рассмотрение депутатов

Соответствующий законопроект передан на рассмотрение депутатовАдминистрация Костромской области предлагает продлить до конца 2019 года срок выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. Соответствующий законопроект передан на рассмотрение депутатов Костромской областной Думы.Документ направлен на защиту прав граждан, которые приняли в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас из областного бюджета при передаче ребенка в семью выплачивается единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей.В Костромской области проживают 1686 детей, которые остались без попечения родителей. 1518 из них воспитываются в других семьях. В 2017 году в Костромской области в семьи на воспитание переданы 25 детей.