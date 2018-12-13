Привет будущим поколениям передали военнослужащие

Привет будущим поколениям передали военнослужащиеВ начале декабря специалисты МУП «САХ» и управления по делам ГО и ЧС в мкр Ковров-8 проводили демонтаж полуразрушенных строений Министерства обороны. Пресс-служба администрации Коврова рассказала о необычной находке, которую обнаружили рабочие.Во время демонтажа одной из стен строители нашли стеклянный пузырёк из-под канцелярского клея. Внутри бутылочки оказалось послание потомкам, написанное в 1965-м году.К потомкам обратились военнослужащие, принимавшие участие в строительстве. Теперь послание передадут в Ковровский историко-мемориальный музей.