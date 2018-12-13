Смерть подростка произошла из-за отравления окисью углерода

Смерть подростка произошла из-за отравления окисью углеродаВ Коврове бывшего директора ООО «Рубеж+» обвиняют в выполнении работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает региональный СледКом.17-летний студент колледжа поселился в арендованной квартире. Мальчик из хорошей семьи, добросовестно учился и проявлял примерное поведение.12 декабря прошлого года он перестал отвечать на звонки родителей, не пришел на учебу. Родители приехали в Ковров, при содействии МЧС вскрыли дверь в квартиру и нашли мертвого сына в ванной комнате.В квартире, где проживал мальчик, кто-то заклеил обоями вентиляционное отверстие в стене между санузлом и кухней, а также установил электровентилятор в отверствие вытяжного канала. Это привело к снижению эффективности вентиляции.Кроме того, с 6 по 11 декабря подрядчик проводил ремонт дымоходной трубы, в дымоотводящие каналы квартир попала пескосмесь, осколки кирпича и другой мусор. Это привело к полной закупорке вентиляции в квартире, где проживал мальчик.Руководитель ООО «Рубеж+» зная, что после ремонта все каналы должны проверить и очистить, ушел по своим делам, не предупредив жильцов дома о том, что пользоваться газовым оборудованием небезопасно.Вечером того же дня студент, не зная о ремонтных работах, включил водонагревательный газовый аппарат. Смерть подростка произошла из-за отравления окисью углерода.Региональный Следком продолжает расследование уголовного дела.