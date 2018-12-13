Почти 300 детей не пришли на занятия в лицее номер 4 города Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае из-за массовой вспышки инфекционного заболевания. Вначале в ночь на 13 декабря сразу 14 учеников лицея госпитализировали в инфекционное отделение Славянской центральной районной больницы. Наутро 280 учащихся лицея номер 4 не явились на занятия.

Почти 300 детей не пришли на занятия в лицее номер 4 города Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае из-за массовой вспышки инфекционного заболевания. Вначале в ночь на 13 декабря сразу 14 учеников лицея госпитализировали в инфекционное отделение Славянской центральной районной больницы. Четверо из них поступили в больницу с острым гастроэнтеритом, остальные десять — с ОРЗ, фарингитом либо гастритом.Наутро 280 учащихся лицея номер 4 не явились на занятия, передает "Интерфакс". После получения экстренных извещений началось эпидемиологическое расследование, занятия в лицее были приостановлены — там проводятся противоэпидемиологические и профилактические мероприятия. Официальные источники пока не прокомментировали ситуацию.