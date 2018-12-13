Он отобрал у нее телефон и убежал в лес
Он отобрал у нее телефон и убежал в лес
В Ковровском районе мужчина напал на старушку. Днем 11 декабря в местный отдел вневедомственной охраны сообщили о преступлении. На место незамедлительно выехала группа задержания.
Прибывшим сотрудникам 68-летняя жительница поселка Мелехово рассказала, что только что ее избил неизвестный мужчина, отобрал сотовый телефон и убежал в лес.
Группа задержания поймала злоумышленника в лесном массиве в районе улицы Заречной. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Ковровского района. При обыске у него нашли похищенный телефон.
Грабителя передали сотрудникам следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства.