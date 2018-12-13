В ночь на 14 декабря метеорный поток Геминиды достигнет своего пика. За час можно будет наблюдать до 120 падающих звезд. Но это только в том случае, если будет ясное небо. Кроме того, 16 декабря к Земле подлетит самая яркая комета - комета Виртанена.

В ночь на 14 декабря метеорный поток Геминиды достигнет своего пика. За час можно будет наблюдать до 120 "падающих звезд". Но это только в том случае, если будет ясное небо.В московском регионе наблюдать за завораживающим зрелищем вряд ли удастся, поскольку облачность достаточно плотная. Но, возможно, больше повезет жителям столичного региона 16 декабря, когда к Земле подлетит самая яркая комета — комета Виртанена.В середине декабря она приблизится к Солнцу и Земле ближе, чем когда-либо, и за всю историю наблюдений комет нашу планету ждет одно из минимальных сближений с ними.Как сообщает Московский планетарий, 16 декабря комета Виртанена будет находиться всего в 30 раз дальше от Земли, чем Луна.В результате при ясной, безоблачной погоде она будет видна невооруженным глазом. Астрономы отмечают, что наблюдая комету в течение часа-двух можно увидеть, как она быстро перемещается по небу.Что же касается метеорного потока Геминиды, то его можно наблюдать ежегодно с 4 по 17 декабря. Это происходит потому, что Земля в последний месяц уходящего года проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон.В Московском планетарии "Интерфаксу" сообщили, что, согласно данным исследования потока, метеорные частицы имеют возраст около тысячи лет.