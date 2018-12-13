Доля рынка Энергосбыт Волга на территории региона - 56 процентов. На поставку электроэнергии заключено почти полмиллиона договоров. Руководство компании подвело итоги работы за последние 8 с небольшим месяцев.

Доля рынка "Энергосбыт Волга" на территории региона - 56 процентов. На поставку электроэнергии заключено почти полмиллиона договоров. Руководство компании подвело итоги работы за последние 8 с небольшим месяцев. "Энергосбыт Волга" имеет статус гарантирующего поставщика. На рынке она сменила компанию Владимирэнергосбыт. И, как и любой поставщик услуги, столкнулась с неплатежами. В лидерах по должникам Александровский, Вязниковский районы, а также округ Муром. По словам гендиректора Владислава Ефимова, для взыскания долгов компании приходится писать иски в суд. Неплатежи ведут к росту цены за энергию, отметил Владислав Ефимов.Владислав Ефимов, гендиректор компании "Энергосбыт Волга": "10-15 % - это злостные неплательщики, которые, кроме того, что не платят или несвоевременно платят, они еще, вот таким своим поведением делают тариф больше".С должниками не церемонятся. Предупредили раз, может два, и отключили. Только на этой неделе энергетики вместе с судебными приставами прошлись по Александрову. За один рейд посещают от 5 до 8 адресов. Должники свою платёжную недисциплинированность объясняли традиционно денежными трудностями. Если после отключения за неуплату люди самовольно подключаются к электропитанию - их ждёт штраф. Меры воздействия предусмотрены и по отношению к организациям.Владислав Ефимов, гендиректор компании "Энергосбыт Волга": "Для должностных лиц - это штрафы и вплоть до дисквалификации за неоднократное злоупотребление. Для юридических лиц - это также штрафы, от 100 до 300 тысяч рублей".