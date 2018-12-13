На три месяца в Польше задержан российский гражданин. Об обвиняется в терроризме. Это выходец из Чечни Алви А. По заявлению Агентства нацбезопасности, россиянин действовал на территории Турции и Сирии в составе террористической банды. Он также принимал участие в боевых действиях на Ближнем Востоке.

На три месяца в Польше задержан российский гражданин. Об обвиняется в терроризме. Это выходец из Чечни Алви А. По заявлению Агентства нацбезопасности Польши (ABW), россиянин действовал на территории Турции и Сирии в составе террористической банды. Он также принимал участие в боевых действиях на Ближнем Востоке.В Польше российский гражданин продолжил поддерживать контакты с лицами радикальных взглядов, сообщает РИА Новости. В Варшаве присутствие сторонника группировки "Исламское государство" (запрещена в России) было расценено как угроза нацбезопасности. Несколько исламских радикалов уже были выдворены из Польши в последнее время.Задержанный россиянин также подозревается в организации нелегальной миграции.