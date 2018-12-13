Отдел внешних церковных связей РПЦ опроверг информацию о том, что глава Русского экзархата написал обращение к Патриарху Кириллу с просьбой принять его в Московский патриархат.

Отдел внешних церковных связей РПЦ опроверг информацию о том, что глава "Русского экзархата" написал обращение к Патриарху Кириллу с просьбой принять его в Московский патриархат."Такого письма, которое опубликовано порталом Кредо.ру, в ОВЦС не поступало. Сотрудник ОВЦС, на которого ссылаются в публикации, вымышленное лицо", — заявил "Интерфаксу" замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.Ранее сообщалось, что архиепископ Иоанн, глава упразднённого Константинополем "русского экзархата" в Западной Европе обратился к Кириллу с просьбой принять Архиепископию под юрисдикцию РПЦ.