Все гости праздника получат специальный сладкий подарок

Все гости праздника получат специальный сладкий подарокДедушка Мороз уже едет из далекого Великого Устюга, чтобы лично поздравить жителей области с наступающим Новым годом! Этой приятной новостью поделились во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.В Архиерейских палатах Суздальского кремля для детей и их родителей приготовили выступления фольклорных ансамблей, игры, хороводы, забавы и даже специальное рождественское меню.А в конце праздника все гости получат специальный сладкий подарок от главного зимнего волшебника.Уличные гулянья начнутся в 11:00 23 декабря на территории Суздальского кремля.