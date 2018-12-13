13.12.2018

2018-12-13 21:15:55

В Волгограде иномарка сбила трех подростков и скрылась

Вечером 13 декабря в Волгограде был объявлен план "Перехват". Все полицейские патрули разыскивают Renault Logan синего цвета с характерными повреждениями бампера и, возможно, фары, передает портал .



Сообщается, что этот автомобиль сбил трех 16-летних подростков на остановке общественного транспорта "Кинотеатр Юбилейный" в Красноармейском районе города. После этого машина скрылась с места происшествия и затерялась в жилом массиве. У пострадавших зафиксированы ушибы.