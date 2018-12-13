Злоумышленница, пользуясь служебным положением, в течение нескольких дней брала из кассы денежные средства и тратила на личные нужды...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Люблино задержал 44-летнюю москвичку по подозрению в присвоении и растрате денежных средств.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился сотрудник службы безопасности магазина, расположенного на Цимлянской улице. По его словам, из кассы организации похищены денежные средства в размере свыше 460 тысяч рублей.По подозрению в данном противоправном деянии участковым уполномоченным полиции была задержана 44-летняя сотрудница магазина.Как установили полицейские, подозреваемая в течение нескольких дней брала из кассы денежные средства, которые тратила на личные нужды.Следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18