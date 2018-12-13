Фигуранты обещали выгодное вложение денежных средств в долевое строительство, но в дальнейшем свои обязательства не исполнили...

Следствием УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с извлечением противозаконного дохода.Сотрудники отдела экономической и безопасности и противодействия коррупции Управления установили двоих подозреваемых в противоправных действиях. Злоумышленники под предлогом выгодного инвестирования в строительство жилых помещений будущего здания на территории Юго-Западного округа г. Москвы, не имея разрешений на строительство, заключили договора соинвестирования с заинтересованными гражданами. В общей сложности они получили денежные средства в размере более 23 млн рублей.В ходе проведения следственных действий оперативники установили, что подозреваемые, действуя от имени одной из компаний, вводили инвесторов в заблуждение. Фигуранты обещали выгодное вложение их денежных средств в долевое строительство, но в дальнейшем свои обязательства не исполнили, а похищенным распорядились по своему усмотрению.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного продолжается. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56