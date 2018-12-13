Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после победного матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала (3:0) признался, что этот результат омрачил вылет из еврокубков.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после победного матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" (3:0) признался, что этот результат омрачил вылет из еврокубков."Обидно дважды обыгрывать "Реал" – чемпиона последних трех розыгрышей Лиги чемпионов, и покидать группу. Тем более, что мы набрали 7 очков, — сетует Гончаренко, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Однако эта победа войдет в нашу историю, и она зарядит силами наших молодых футболистов"."У игроков достаточно хорошие эмоции, но не без грусти. В последние минуты встречи все спрашивали результат матча в Чехии и когда узнали, то очень сильно расстроились. Но мы сами виноваты в том, что не сделали достаточно много для победы над "Викторией" в прошлом туре. Тем не менее, успех в Мадриде гарантирует нам хорошее настроение на декабрь".