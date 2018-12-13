Глава региона призвал полицейских сделать все, чтобы найти хулиганов

Глава региона призвал полицейских сделать все, чтобы найти хулигановВ Гусь-Хрустальном неизвестные хулиганы разрушили мемориальную доску, установленную к 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына. Происшествие произошло в ночь с 10 на 11 декабря.Владимир Сипягин заявил, что возмущен этот безобразной акцией вандализма. По его словам, таким поступкам нет оправдания. Ровно так же, как и любому действию, имеющему самоцелью разрушение.«Можно не любить творчество какого-то из писателей, не соглашаться с его идеями, но это не даёт права уничтожать символы памяти о нём. Миллионы людей во всем мире уважают Александра Солженицына не только за талант, но и за патриотизм и огромное человеческое мужество. Я считаю, что неуважение чужого мнения и чужих прав - недопустимо», - высказался губернатор.Глава региона призвал полицейских сделать все, чтобы найти вандалов. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства УМВД России по Владимирской области.Мемориальную доску создали и установили за счет спонсорских средств. Меценаты выразили готовность изготовить новую. Но теперь этот объект будет охранять тщательнее.