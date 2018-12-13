Их обвиняют мошенничестве в сфере страхования

Их обвиняют мошенничестве в сфере страхованияФрунзенский районный суд будет судить мошенников, которые инсценировали аварию. Уголовное дело завели в отношении троих мужчин. Их обвиняют мошенничестве в сфере страхования.Они похитили почти 190 тысяч рублей у страховой компании. Эти деньги им удалось получить в качестве страховки после ДТП, которое оказалось ненастоящим.Один из мужчин попытался инсценировать еще одну аварию, чтобы получить 66 тысяч на ремонт якобы поврежденного автомобиля Audi А4. Он не успел довести свои преступные действия до конца, потому что его обман раскрылся.Уголовное дело поступило в суд на рассмотрение.