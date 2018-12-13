Общая сумма причиненного ущерба составила 9 тысяч рублей

Общая сумма причиненного ущерба составила 9 тысяч рублейВо Владимире местную жительницу подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.28-летняя девушка купила абонемент в один из местных фитнес-клубов и немного позанималась в тренажерном зале. Потом она пошла в женскую раздевалку, взломала замки на трех металлических шкафчиках и украла деньги у других посетительниц фитнес-клуба. Общая сумма причиненного ущерба составила 9 тысяч рублей.Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли подозреваемую. Оказалось, девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления.Свою вину горожанка полностью признала, пояснив, что украденные деньги уже потратила. Теперь подозреваемая находится под подпиской о невыезде.