Загородный парк приготовил для всех своих гостей необычный интерактив

Загородный парк приготовил для всех своих гостей необычный интерактивВсех жителей и гостей Владимира приглашают посетить живописную «Деревню Дуралеевку». Работники Загородного парка приготовили для своих посетителей необычную и загадочную Новогоднюю сенсацию «Ищем Снежного человека».«В парке заметили существо, по описанию свидетелей - это настоящий Снежный человек! Что же он хочет? Украсть наш праздник? Съесть все-все новогодние подарки? А может встретить Новый год с самыми весёлыми ребятами? Узнаем, когда отыщем его. Объявляется набор дружной команды сыщиков!», - так анонсировали это интересное приключение.Всех участников ждет театрализованный интерактив, необычные развлечения, новогодний мини-квест и встреча с гигантским Снежным человеком. Конечно же, праздник не обойдется без подарков и главного новогоднего волшебника - Дедушки Мороза. В конце мероприятия гостей ждет чаепитие в уютной трапезной.Помочь в поисках Снежного человека можно с 22 по 29 декабря в 11.00 и 13.00, а также со 2 по 7 января в 11.00.