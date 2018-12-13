28-летняя местная жительница похитила деньги из шкафчиков в раздевалке

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы. Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Оперативниками установлено, что девушка приобрела абонемент в один из фитнес-клубов города и провела короткую тренировку в тренажерном зале. Далее подозреваемая направилась в женскую раздевалку, где путем повреждения замков на трех металлических шкафчиках, похитила денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба составила 9000 рублей.Изучив видеозаписи с камер наблюдения, сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру установили личность подозреваемой. Местная жительница ранее уже попадала в поле зрения оперативников и привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.Девушка была задержана 5 декабря текущего года. Свою вину она полностью признала, пояснив, что похищенные деньги потратила на собственные нужды.В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.