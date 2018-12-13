К ее поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт»

К ее поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт»Во Владимирской области пропал ребенок. С 4-го декабря о 14-летней Кристине Жемчужкиной из села Карабаново ничего неизвестно. К ее поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».Приметы Кристины: рост 160 сантиметров, темные волосы тёмные, карие глаза.Она была одета в зелёную куртку с капюшоном, чёрные облегающие брюки, розовую толстовку и серые сапоги.Если вам известно что-то о местонахождении девочки, позвоните по номеру 8(920)934-30-71 (Марина).