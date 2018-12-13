Там установят лазерный цифровой кинопроектор, звуковое оборудование «DOLBY digital» и серебряный экран

Там установят лазерный цифровой кинопроектор, звуковое оборудование «DOLBY digital» и серебряный экранВо Владимирской области реализуют масштабный проект Фонда кино РФ по оборудованию новых кинозалов в городах с населением до 500 тысяч человек.До конца этого года в нашем регионе откроют ещё нескольких кинозалов: 13 декабря – в культуры «13 Октябрь» в Камешково, 14 декабря – в Культурно-досуговом центре в Меленкам и в Центре культуры и досуга в Юрьеве-Польском, 27 декабря – в Петушинском Доме культуры.Помимо этого, в рамках этого проекта откроют кинозалы на базе муниципальных учреждений: 22 декабря – в Доме народного творчества в Вязниках и 27 декабря – в Центре внешкольной работы в Муроме.Во время открытия зрители смогут оценить возможности современного цифрового кинозала. Там установят лазерный цифровой кинопроектор, звуковое оборудование «DOLBY digital» и серебряный экран. В честь праздничных мероприятий там пройдут первые киносеансы фильмов, в том числе в формате 3D.Особо отмечают, что новые кинозалы оборудовали новейшей противопожарной системой, звукоизоляцией и видеонаблюдением. Так, например, в кинозале в Юрьеве-Польском установили двери с системой «антипаника». Если дверь закрыта снаружи, человек, находящийся внутри, может её открыть. Все это сделает просмотры кино не только приятными, но и безопасными.