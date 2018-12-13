Мужчина похитил наградной пистолет и боевые патроны у жителя Москвы, причинив собственнику материальный ущерб на сумму 200 000 рублей.

9 декабря в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился 37-летний житель города Москвы, сообщивший о хищении принадлежащего ему огнестрельного оружия и патронов.Мужчина пояснил полицейским, что накануне, во время посещения церковного храма в одной из районных деревень, оставил без присмотра в хозяйственном помещении, расположенном на территории храма, сумку с наградным пистолетом, 15-ю патронами и кобурой.Спустя некоторое время оружие и патроны в сумке мужчина не обнаружил.Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил 200 000 рублей.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов).В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить марку автомобиля, на котором передвигался предполагаемый подозреваемый, и установить его владельца.Схожий по приметам автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на территории Киржачского района. В ходе досмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в салоне и изъяли пистолет с 15-ю патронами и кобурой. Задержанный, 57-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж, в содеянном сознался.Также полицейские установили, что автомобиль, на котором передвигался фигурант, куплен на денежные средства, похищенные им несколькими неделями ранее из другого храма, расположенного в Петушинском районе. Сумма ущерба составила более 900 000 рублей.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.