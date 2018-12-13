Прокуратура устроила проверку

Прокуратура устроила проверкуВладимирская прокуратура провела проверку по публикациям в СМИ о забастовке водителей автобусов.Напомним, что в начале октября этого года водители и кондукторы компании «БигАвтоТранс» устроили протестую акцию. Они были недовольны тем, что им выдали лишь оклады без премиальных денег. За организованную забастовку руководство предприятия объявило им выговоры.42 работника компании-перевозчика были привлечены к дисциплинарному взысканию за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. При этом начальство нарушило требования трудового законодательства.В адрес директора «БигАвтоТранса» внесено представление. Все приказы о выговоре в отношении работников отменены.