Решение Европейского парламента об отмене строительства газопровода Северный поток – 2 было принято под давлением Соединенных Штатов, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, жителям Старого Света следовало бы задуматься, чьи интересы отстаивает эта общеевропейская структура.

РешениеЕвропейского парламента об отмене строительства газопровода "Северныйпоток – 2" было принято под давлением Соединенных Штатов, уверен спикерГосдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, жителямСтарого Света следовало бы задуматься, чьи интересы отстаивает этаобщеевропейская структура.Спикеротметил, что призывы остановить строительство "Северного потока – 2"звучат после санкционных угроз со стороны Конгресса США в адрескомпаний, участвующих в проекте.Володинназвал происходящее недобросовестной конкуренцией. Председатель нижнейпалаты посетовал, что давление поддерживается политиками, декларирующимипринципы свободной экономики. "Отстаивание экономических интересовконкретных стран с помощью политического давления неприемлемо", —подчеркнул законодатель."Впреддверии предстоящих выборов в Европарламент европейским избирателямстоит задуматься, чьи интересы отстаивают их представители в этойевропейской структуре", – заключил спикер Госдумы.Наканунев ходе сессии в Страсбурге Европарламент принял резолюцию противстроительства "Северного потока – 2". Европейские законодатели заявили,что проект представляет угрозу для энергетической безопасностиконтинента и призвали остановить его реализацию. "За" выступили 433парламентария, "против" проголосовали 105 членов.Газопровод "Северный поток – 2" протянется из России в Европу по дну Балтийского моря.Линия пройдет в территориальных водах нашей страны, а также Финляндии,Швеции, Германии и Дании. Строительные работы планируется завершить вконце 2019-го, эксплуатация начнется с 1 января 2020 года.Строительствогазопровода, в числе прочих, поддерживает Австрия. В ходе недавнегов Госдуме спикер парламента республики Вольфганг Соботка подтвердил заинтересованность своей страны в реализации проекта второго "потока".