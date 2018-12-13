Решение
Европейского парламента об отмене строительства газопровода Северный
поток – 2 было принято под давлением Соединенных Штатов, уверен спикер
Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, жителям
Старого Света следовало бы задуматься, чьи интересы отстаивает эта
общеевропейская структура.
Решение
Европейского парламента об отмене строительства газопровода "Северный
поток – 2" было принято под давлением Соединенных Штатов, уверен спикер
Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя нижней палаты, жителям
Старого Света следовало бы задуматься, чьи интересы отстаивает эта
общеевропейская структура.
Спикер
отметил, что призывы остановить строительство "Северного потока – 2"
звучат после санкционных угроз со стороны Конгресса США в адрес
компаний, участвующих в проекте.
Володин
назвал происходящее недобросовестной конкуренцией. Председатель нижней
палаты посетовал, что давление поддерживается политиками, декларирующими
принципы свободной экономики. "Отстаивание экономических интересов
конкретных стран с помощью политического давления неприемлемо", —
подчеркнул законодатель.
"В
преддверии предстоящих выборов в Европарламент европейским избирателям
стоит задуматься, чьи интересы отстаивают их представители в этой
европейской структуре", – заключил спикер Госдумы.
Накануне
в ходе сессии в Страсбурге Европарламент принял резолюцию против
строительства "Северного потока – 2". Европейские законодатели заявили,
что проект представляет угрозу для энергетической безопасности
континента и призвали остановить его реализацию. "За" выступили 433
парламентария, "против" проголосовали 105 членов.
Газопровод "Северный поток – 2" протянется из России в Европу по дну Балтийского моря.
Линия пройдет в территориальных водах нашей страны, а также Финляндии,
Швеции, Германии и Дании. Строительные работы планируется завершить в
конце 2019-го, эксплуатация начнется с 1 января 2020 года.
Строительство
газопровода, в числе прочих, поддерживает Австрия. В ходе недавнего
в Госдуме спикер парламента республики Вольфганг Соботка подтвердил заинтересованность своей страны в реализации проекта второго "потока".