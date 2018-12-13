Бригада скорой помощи, ехавшая по Третьему транспортному кольцу в районе Москва-Сити, сняла на видео автомобиль, не пропускающий машину врачей: его водитель никак не реагировал на опасную дистанцию, а также сигналы сирены и проблесковых маячков.

Бригада скорой помощи, ехавшая по Третьему транспортному кольцу в районе "Москва-Сити" с больным пациентом, сняла на видео автомобиль, не пропускающий машину врачей."Он вообще не реагирует!" — удивленно прокомментировали в салоне скорой. Действительно, водитель, несмотря на то, что у него была возможность перестроиться из левой полосы движения в другой ряд, не обращал никакого внимания на опасную дистанцию, на сигналы сирены и проблесковых маячков.Бригаде скорой пришлось воспользоваться мегафоном и дать прямые указания: "Уступаем дорогу спецтранспорту!" После этого упрямый водитель остановился, заблокировав карету скорой помощи, и включил аварийные огни.Скорая была вынуждена потерять драгоценные секунды и объехать машину, вставшую на пути.