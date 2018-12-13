Несколько лет назад юная француженка Каедэ Убер предвидела хаос, который вот уже несколько недель царит в Париже, по крайней мере ее мать именно так трактует слова необычной дочери. Девочку называют новой Вангой, многие видят в ней реинкарнацию знаменитой прорицательницы.

Несколько лет назад юная француженка Каедэ Убер предвиделахаос, который вот уже несколько недель царит в Париже, по крайней мере ее матьименно так трактует слова необычной дочери. Девочку называют новой Вангой,многие видят в ней реинкарнацию знаменитой прорицательницы.Каедэ предсказала многие мировые события: революцию вЕгипте, смерть Муаммара Каддафи и теракт в Ницце. 14-летняя Убер готова сделатьновое заявление, специально для этого она приехала в Россию, в студию программы"На самом деле" Первого канала.Слово дали матери Каедэ – Николь Убер. Француженка немного рассказала о даре наследницы."Совпадения не на 100%. Есть вещи, которые сбываются, ноесть вещи, которые она пытается объяснить, но она так плохо объясняет. Она быласовсем маленькая. Она заранее говорила, что увидит могилу и о том, чтопроизойдет. Каедэ заранее сказала, что бабушка умрет, и что она очень больна. Предсказалатравму ноги у брата", – рассказала женщина.Николь прошла детектор лжи. Судя по показаниям полиграфа, матьдевочки говорит правду.Однако, общаясь с переводчиком Каедэ, эксперты выяснили, чтоюная прорицательница часто ошибается. Николь не смогла прокомментировать этотфакт, сославшись на трудности перевода.В студии появилась ТатьянаДыбова. Семь лет назад женщина обращалась к Каедэ за помощью. Сегодня ни юнаяпровидица, ни ее мать николь не могут вспомнить эту встречу. Тогда в жизни Татьяныпроизошла страшная трагедия. Ее пятилетняя дочь пропала. Обезумевшая матьхотела узнать у юной прорицательницы жива ли ее девочка. Убер приняла Дыбову иуспокоила, сообщив, что ее наследница жива. Однако, когда женщина вернуласьдомой, ее вызвали на опознание трупа малышки.Дыбовасчитает, что Каедэ стала игрушкой вруках взрослых.Эксперты предположили, что Николь использует дочь сособенностями развития как бизнес-проект. Таская девочку по телевизионным шоу,женщина подвергает ее стрессу. Говоря о наличии у наследницы сверхъестественныхспособностей, она наносит той психологическую травму.Юная прорицательница пыталась защитить мать от нападок. Девочка в истерике вскакивала с места, кричала, размахивала руками. Ведущий Дмитрий Шепелев несмог спокойно смотреть на эту безумную вакханалию. Шоумен попросил вывести Каедэ изстудии, ему было жаль ее.