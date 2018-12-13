Несколько лет назад юная француженка Каедэ Убер предвидела
хаос, который вот уже несколько недель царит в Париже, по крайней мере ее мать
именно так трактует слова необычной дочери. Девочку называют новой Вангой,
многие видят в ней реинкарнацию знаменитой прорицательницы.
Несколько лет назад юная француженка Каедэ Убер предвидела
хаос, который вот уже несколько недель царит в Париже, по крайней мере ее мать
именно так трактует слова необычной дочери. Девочку называют новой Вангой,
многие видят в ней реинкарнацию знаменитой прорицательницы.
Каедэ предсказала многие мировые события: революцию в
Египте, смерть Муаммара Каддафи и теракт в Ницце. 14-летняя Убер готова сделать
новое заявление, специально для этого она приехала в Россию, в студию программы
"На самом деле" Первого канала.
Слово дали матери Каедэ – Николь Убер. Француженка немного рассказала о даре наследницы.
"Совпадения не на 100%. Есть вещи, которые сбываются, но
есть вещи, которые она пытается объяснить, но она так плохо объясняет. Она была
совсем маленькая. Она заранее говорила, что увидит могилу и о том, что
произойдет. Каедэ заранее сказала, что бабушка умрет, и что она очень больна. Предсказала
травму ноги у брата", – рассказала женщина.
Николь прошла детектор лжи. Судя по показаниям полиграфа, мать
девочки говорит правду.
Однако, общаясь с переводчиком Каедэ, эксперты выяснили, что
юная прорицательница часто ошибается. Николь не смогла прокомментировать этот
факт, сославшись на трудности перевода.
В студии появилась Татьяна
Дыбова. Семь лет назад женщина обращалась к Каедэ за помощью. Сегодня ни юная
провидица, ни ее мать николь не могут вспомнить эту встречу. Тогда в жизни Татьяны
произошла страшная трагедия. Ее пятилетняя дочь пропала. Обезумевшая мать
хотела узнать у юной прорицательницы жива ли ее девочка. Убер приняла Дыбову и
успокоила, сообщив, что ее наследница жива. Однако, когда женщина вернулась
домой, ее вызвали на опознание трупа малышки.
Дыбова
считает, что Каедэ стала игрушкой в
руках взрослых.
Эксперты предположили, что Николь использует дочь с
особенностями развития как бизнес-проект. Таская девочку по телевизионным шоу,
женщина подвергает ее стрессу. Говоря о наличии у наследницы сверхъестественных
способностей, она наносит той психологическую травму.
Юная прорицательница пыталась защитить мать от нападок. Девочка в истерике вскакивала с места, кричала, размахивала руками. Ведущий Дмитрий Шепелев не
смог спокойно смотреть на эту безумную вакханалию. Шоумен попросил вывести Каедэ из
студии, ему было жаль ее.