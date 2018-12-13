Больше 12 часов провел в вентиляционной шахте краснодарской высотки 33-летний житель Украины: за это время он успел спуститься с 16 этажа на первый, напугать местных жителей и выспаться. Операцию по вызволению мужчины сняли на видео.

Больше 12 часов провел в вентиляционной шахте краснодарской высотки 33-летний житель Украины: за это время он успел спуститься с 16 этажа на первый, напугать местных жителей и выспаться. Операцию по вызволению мужчины сняли на видео.Местом действия стал дом №69 на Восточно-Кругликовской улице краевого центра, уединение на последнем этаже которого Александр нашел после ссоры с женой."Телевизор на балконе поставил и смотрел. А в шахту как попал? Так я шахтер!" — с улыбкой отметил он после освобождения "из плена".По словам Александра, во сне он провалился в шахту, хотя осмотр места свидетельствует о том, что мужчина туда залез целенаправленно"В 11 часов вечера ко мне на восьмой этаж постучались соседи с седьмого этажа. Они услышали шум и подумали, что это я шумлю. Я тоже слышал какие-то крики в вентиляционной шахте. Я пытался разговаривать с человеком за стеной, потом услышал, что он у меня за стеной скребет, вызвал МЧС. С парнем за стеной мы общались, он отвечал неадекватно, посылал нас. В итоге мы решили, что он находится в квартире, и его кто-то запер в туалете, поэтому спасатели уехали. На техническом этаже мы нашли документы гражданина Украины", — рассказал "ВК Пресс" местный житель Василий.К утру "шахтер" спустился на уровень первого этажа и уже не отказывался от общения. После длительных уговоров спасатели убедили владелицу квартиры, в которой он очутился, что необходимо сломать стену, чтобы вызволить человека. Операция оказалась не из легких, поскольку Александр заартачился и отказывался слушать пришедших ему на помощь мужчин, при этом он то обрушивался на них с проклятьями, то признавался им в любви. Когда его вытащили, то выяснилось, что он находится в неадекватном состоянии — предположительно, перед походом в шахту он принял наркотики.Пострадавшего доставили в больницу, хотя сам он уверял, что у него ничего не болит. Навестившая его сестра, которая проживает в соседнем доме, тоже не нашла объяснений поведению брата, которому теперь, видимо, придется оплачивать ремонт в квартире, где он "появился на свет".