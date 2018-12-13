13.12.2018

2018-12-13 21:10:55

Заботливые жители Ижевска ограбили соседей

В Ижевске избрана мера пресечения для двух местных жителей – 30-летней женщины и ее 32-летнего сожителя – подозреваемых в ограблении квартиры соседей, передает портал . Они помещены в изолятор временного содержания.



Само преступление произошло 11 ноября. Сын владелицы одной из квартир в подъезде, где живут злоумышленники, уходя в школу забыл в замке ключи. Женщина заметила это и рассказала своему возлюбленному. Тогда они проникли внутрь, вынесли имущество и сдали его в ломбард.



Однако через некоторое время злоумышленники вернулись в квартиру. Вынести что-то еще они не успели, так как вернулась хозяйка. Женщине они объяснили, что увидели ключи в замке и из заботы о безопасности решили посторожить квартиру. После их ухода она заметила пропажу ноутбука, мобильного телефона и игровой приставки.