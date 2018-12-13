Защитник Спартака Сальваторе Боккетти подтвердил свое задержание на таможне аэропорта Шереметьево. Футболист пытался провести через границу трое не указанных в декларации наручных часов.

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти подтвердил свое задержание на таможне аэропорта "Шереметьево". Футболист пытался провести через границу трое не указанных в декларации наручных часов.Накануне таможенники обнаружили у футболиста три экземпляра часов, не указанных в декларации, что является нарушением законодательства. Сообщалось, что этим футболистом был защитник "Спартака" Самюэль Жиго. Но тот отрицал случившееся. Зато другой спартаковец Сальваторе Боккетти признал факт своего задержания.Сальваторе сообщил, что не знал о необходимости декларировать часы. Боккетти готов заплатить штраф за свою ошибку. При этом он не считает себя контрабандистом.