Спикер
Министерства иностранных дел России Мария Захарова озвучила подробности
очередной украинской провокации.
По ее словам, Киев готовит стремительное наступление на Донбассе, цель
которого – выйти на границу с Россией в районе Азовского моря.
Спикер
Министерства иностранных дел России Мария Захарова озвучила подробности
очередной украинской провокации.
По ее словам, Киев готовит стремительное наступление на Донбассе, цель
которого – выйти на границу с Россией в районе Азовского моря.
Представитель
внутриполитического ведомства уточнила, что новая украинская провокация
может произойти в ближайшие дни. Власти страны намерены воспользоваться
введенным в конце ноября военным положением, предупредила Захарова.
Спикер МИДа отметила, что Киев намерен организовать наступление
на мариупольском направлении и захватить часть побережья Азовского
моря, находящегося под контролем самопровозглашенной Донецкой народной
республики (ДНР).
Для этого власти Незалежной намерены задействовать крупную войсковую группировку, резюмировала дипломат.
О
готовящейся украинской провокации предупредил и политолог Абаз Джума.
По его словам, президент Украины Петр Порошенко ради отмены предстоящих
выборов главы государства может утопить Донбасс в крови и пожертвовать
оставшимися кораблями.
"Порошенко,
дабы спасти свое положение – а он находится в положении утопающего –
готов пойти в принципе на что угодно. Основная цель Петра Порошенко –
оттянуть, а лучше вовсе отменить грядущие выборы, на которых ему ничего
не светит", – сказал аналитик.
Напомним, 25 ноября два бронекатера и буксир Военно-морских сил Незалежной
вторглись в территориальные воды. Украинская провокация закончилась
задержанием судов пограничной охраной ФСБ.
После этого по инициативе
Петра Порошенко в стране было введено военное положение. В Киеве также
призвали западные страны ввести новые санкции против Москвы.