Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова озвучила подробности очередной украинской провокации. По ее словам, Киев готовит стремительное наступление на Донбассе, цель которого – выйти на границу с Россией в районе Азовского моря.

СпикерМинистерства иностранных дел России Мария Захарова озвучила подробностиочередной украинской провокации.По ее словам, Киев готовит стремительное наступление на Донбассе, целькоторого – выйти на границу с Россией в районе Азовского моря.Представительвнутриполитического ведомства уточнила, что новая украинская провокацияможет произойти в ближайшие дни. Власти страны намерены воспользоватьсявведенным в конце ноября военным положением, предупредила Захарова.Спикер МИДа отметила, что Киев намерен организовать наступлениена мариупольском направлении и захватить часть побережья Азовскогоморя, находящегося под контролем самопровозглашенной Донецкой народнойреспублики (ДНР).Для этого власти Незалежной намерены задействовать крупную войсковую группировку, резюмировала дипломат.готовящейся украинской провокации предупредил и политолог Абаз Джума.По его словам, президент Украины Петр Порошенко ради отмены предстоящихвыборов главы государства может утопить Донбасс в крови и пожертвоватьоставшимися кораблями."Порошенко,дабы спасти свое положение – а он находится в положении утопающего –готов пойти в принципе на что угодно. Основная цель Петра Порошенко –оттянуть, а лучше вовсе отменить грядущие выборы, на которых ему ничегоне светит", – сказал аналитик.Напомним, 25 ноября два бронекатера и буксир Военно-морских сил Незалежнойвторглись в территориальные воды. Украинская провокация закончиласьзадержанием судов пограничной охраной ФСБ.После этого по инициативеПетра Порошенко в стране было введено военное положение. В Киеве такжепризвали западные страны ввести новые санкции против Москвы.