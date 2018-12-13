Елена Ясевич разместила на совей странице в Instagram
неоднозначным пост. Своим сообщением участница шоу Битва экстрасенсов спровоцировала
слухи о потере ребенка.
Елена Ясевич разместила на совей странице в Instagram
неоднозначным пост. Своим сообщением участница шоу "Битва экстрасенсов" спровоцировала
слухи о потере ребенка.
Поклонники Елены Ясевич не на шутку испугались
из-за слов ясновидящей. Она намекнула, что переживает утрату близкого человека.
"Вот и 40, жизнь
обнулилась… потеряла себя… все, чем дорожила… кроме Настеньки. Хоть бог мне
ее оставил! Это счастье великое. Ищу найти способ желания жит.
Радует то, что боль утраты дает обрести веру в то, что счастье
и возможность вдыхать воздух полной грудью, наслаждаясь жизнью,
настанет", – написала участница . Подробностями Ясевич
делиться не стала.
Поклонники победительницы 12-го
сезона мистического шоу предположили,
что Елена потеряла свою младшего ребенка. В феврале этого года Ясевич
подарила супругу Валерию дочь Татьяну. Также у женщины есть 13-летняя наследница Настя
от предыдущих отношений.
"Леночка, мои соболезнования. Очень тяжело
терять детей", "Похоронила малыша Елена", "Как больно! Лена,
мы с вами", "Ангелочек рядом с вами", – прокомментировали пост звезды
шоу подписчики. Многие отметили, что не могут
поверить в случившееся. Сама же участница мистического шоу слухи
развеивать на стала и предпочла не отвечать на многочисленные вопросы.