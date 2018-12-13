Елена Ясевич разместила на совей странице в Instagram неоднозначным пост. Своим сообщением участница шоу Битва экстрасенсов спровоцировала слухи о потере ребенка.

Елена Ясевич разместила на совей странице в Instagramнеоднозначным пост. Своим сообщением участница шоу "Битва экстрасенсов" спровоцироваласлухи о потере ребенка.Поклонники Елены Ясевич не на шутку испугалисьиз-за слов ясновидящей. Она намекнула, что переживает утрату близкого человека."Вот и 40, жизньобнулилась… потеряла себя… все, чем дорожила… кроме Настеньки. Хоть бог мнеее оставил! Это счастье великое. Ищу найти способ желания жит.Радует то, что боль утраты дает обрести веру в то, что счастьеи возможность вдыхать воздух полной грудью, наслаждаясь жизнью,настанет", – написала участница . Подробностями Ясевичделиться не стала.Поклонники победительницы 12-госезона мистического шоу предположили,что Елена потеряла свою младшего ребенка. В феврале этого года Ясевичподарила супругу Валерию дочь Татьяну. Также у женщины есть 13-летняя наследница Настяот предыдущих отношений."Леночка, мои соболезнования. Очень тяжелотерять детей", "Похоронила малыша Елена", "Как больно! Лена,мы с вами", "Ангелочек рядом с вами", – прокомментировали пост звездышоу подписчики. Многие отметили, что не могутповерить в случившееся. Сама же участница мистического шоу слухиразвеивать на стала и предпочла не отвечать на многочисленные вопросы.