Участник популярного реалити-шоу Егор Холявин попал в больницу после неудачной пластической операции. Об этом рассказала его подруга Кристина Дерябина, которая в прошлом также принимала участие в телепроекте Дом-2.

Участник популярного реалити-шоу Егор Холявин попал вбольницу после неудачной пластической операции. Об этом рассказала его подруга Кристина Дерябина, которая в прошлом такжепринимала участие в телепроекте "Дом-2".Девушка сообщила, что нашла его дома без сознания и сразувызвала врачей. Медики забрали Холявина в больницу. "Я такое вижу в первый развообще, если честно. Он лежал без сознания, мы вызвали скорую, и его увезли", -рассказала бывшая участница "" Кристина.Родители Егора попросили всех неравнодушных помочь им собратьденьги на операцию. Они опубликовали снимок Холявина в больнице, на котором мужчинутяжело узнать: он выглядит бледным и уставшим. "Это не фотошоп, да и фотошопить тут уже нечего. Толькоможно закрыть глаза и протянуть руку помощи", – написали родственники.Напомним, что Егор Холявин пришел на проект "" в 2014 году и сразу стал объектом насмешек из-за лишнего веса. Тогда он принял решение кардинально изменить свою внешность: мужчина сделал около 20пластических операций. Одна из них недавно закончилась печально. В погоне за красотойу Егора онемела часть лица. Однако компенсацию с врачей Холявину так и не удалосьвзыскать, потому что до операции он подписал документ, согласно которому врачснимает с себя всю ответственность.