Участник популярного реалити-шоу Егор Холявин попал в
больницу после неудачной пластической операции. Об этом рассказала его подруга Кристина Дерябина, которая в прошлом также
принимала участие в телепроекте Дом-2.
Участник популярного реалити-шоу Егор Холявин попал в
больницу после неудачной пластической операции. Об этом рассказала его подруга Кристина Дерябина, которая в прошлом также
принимала участие в телепроекте "Дом-2".
Девушка сообщила, что нашла его дома без сознания и сразу
вызвала врачей. Медики забрали Холявина в больницу. "Я такое вижу в первый раз
вообще, если честно. Он лежал без сознания, мы вызвали скорую, и его увезли", -
рассказала бывшая участница "" Кристина.
Родители Егора попросили всех неравнодушных помочь им собрать
деньги на операцию. Они опубликовали снимок Холявина в больнице, на котором мужчину
тяжело узнать: он выглядит бледным и уставшим. "Это не фотошоп, да и фотошопить тут уже нечего. Только
можно закрыть глаза и протянуть руку помощи", – написали родственники.
Напомним, что Егор Холявин пришел на проект "" в 2014 году и сразу стал объектом насмешек из-за лишнего веса. Тогда он принял решение кардинально изменить свою внешность: мужчина сделал около 20
пластических операций. Одна из них недавно закончилась печально. В погоне за красотой
у Егора онемела часть лица. Однако компенсацию с врачей Холявину так и не удалось
взыскать, потому что до операции он подписал документ, согласно которому врач
снимает с себя всю ответственность.