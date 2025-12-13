Пострадавших нет.

В Суздале Владимирской области сегодня, 13 декабря, произошло возгорание в аквапарке на территории ГТК «Суздаль». По данным МЧС, огонь вспыхнул на крыше. Все посетители и персонал были оперативно эвакуированы — 210 человек. Пострадавших нет, как сообщило руководство аквапарка.Пожар был локализован благодаря оперативной работе экстренных служб. Аквапарк временно закрыт для проверки и экспертизы.Средства за посещение будут возвращены всем, кто находился в комплексе во время инцидента. О дате открытия аквапарка будет сообщено позже.