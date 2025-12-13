Из здания оперативно эвакуировали 210 человек.

13 декабря в Суздале произошло ЧП: загорелся единственный в регионе аквапарк. По данным МЧС, огонь вспыхнул на крыше, быстро разросся из-за сильного ветра со 50 до 150 квадратных метров.Из здания оперативно эвакуировали 210 человек – посетителей и персонал. К счастью, информации о пострадавших пока нет. На месте работали 29 спасателей и 12 единиц техники. К 14:30 пожар удалось локализовать, но тушение продолжается.Администрация аквапарка пообещала вернуть деньги всем, кто был внутри в момент возгорания. Очевидно, что аквапарк, открывшийся совсем недавно, 7 января 2025 года, будет закрыт на неопределенный срок. После тушения огня предстоят экспертизы и проверки, после которых будут названы сроки возобновления работы. Аквапарк пользовался большой популярностью у жителей области и туристов.