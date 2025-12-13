Пожар в суздальском аквапарке случился сегодня, 13 декабря. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13.20. Предварительно загорелась кровля. Пламя распространилось на площади 150 кв.м. Из здания

Пожар в суздальском аквапарке случился сегодня, 13 декабря. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13.20. Предварительно загорелась кровля. Пламя распространилось на площади 150 кв.м. Из здания комплекса эвакуировали 210 человек, среди которых 50 детей. Пострадавших и погибших нет. Спасатели локализовали пожар. На месте работают 41 человек личного состава, 14 единиц техники. Руководство водного комплекса