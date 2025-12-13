Суздальской межрайонной городской прокуратурой организована проверка по факту произошедшего сегодня возгорания кровли в здании аквапарка. На место происшествия оперативно выехала

Суздальской межрайонной городской прокуратурой организована проверка по факту произошедшего сегодня возгорания кровли в здании аквапарка. На место происшествия оперативно выехала заместитель межрайонного прокурора Ольга Орлова. В настоящее время площадь возгорания составляет около 150 кв.м, пожар локализован, производится пролив утеплителя кровли. На тушении пожара работает 16 единиц техники, около 50 человек личного состава; посетители и персонал