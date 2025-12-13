В День Героев Отечества в Коврове в 467 дивизии окружного учебного центра открыли памятник воинам – участникам специальной военной операции. Именно из этой дивизии на защиту Родины ушли

В День Героев Отечества в Коврове в 467 дивизии окружного учебного центра открыли памятник воинам – участникам специальной военной операции. Именно из этой дивизии на защиту Родины ушли солдаты и офицеры. З00 человек за мужество и отвагу награждены медалями и орденами. 13 героев не вернулись домой. На гранитной плите увековечены имена павших в боях. Мемориал