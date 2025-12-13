Экзамен. В аудиторию заходит самый оторванный из студентов. Профессор подходит к нему ближе, наклоняется и говорит:
- Молодой человек, у меня к Вам всего один вопрос, но если Вы ответите на него, я обеспечу Вам ""отлично"".
- Слушаю, профессор...
- Скажите-ка мне пожалуйста, как можно забить дождевого червяка в землю?!
- Ерунда, профессор, залейте его эбоксидной смолой, подождите пока высохнет, а потом забивайте его куда Вам вздумается!
Профессор забирает зачетку и просит студента прийти за ней завтра.
На следующий день. Студент входит в аудиторию, профессор выбегает ему на встречу, трясет руку и радостно шепчет:
- Молодой человек, вот это - Ваша зачетка с ""отлично"" лично от меня, а это вот - цветы и конфеты от моей жены!
