О возгорании аквапарка в Суздале сообщают очевидцы. Люди выкладывают видео и фото в социальных сетях. Пожарные уже на месте. В пресс-службе МЧС области сообщили, что загорелась кровля. Информация уточняется. Напомним, аквапарк открылся в этом году, на Рождество. UPD на 14.15: Пресс-служба МЧС области сообщила о том, что из аквапарка эвакуированы 210 человек. Пожар возник на