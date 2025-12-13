Внесены изменения в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ

С 3 августа 2025 года в России, в то числе и во Владимирской области ужесточается ответственность за проявления неуважения к памяти защитников Отечества. Федеральным законом от 23.07.2025 № 247-ФЗ внесены изменения в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ, устанавливающие уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и мемориальных сооружений. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Теперь, помимо уничтожения или повреждения, любое осквернение памятников, стел, обелисков и других объектов, посвященных павшим при защите Отечества или дням воинской славы, будет наказываться по закону.Максимальное наказание за данное деяние остается прежним – до 5 лет лишения свободы, а также возможен штраф до 5 миллионов рублей.