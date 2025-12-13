Владимирский офис МФЦ, расположенный на Суздальском проспекте, 26, открыл свои двери для владимирцев. Центр «Мои документы» полностью преобразился. В новом офисе появились: современная зона

Владимирский офис МФЦ, расположенный на Суздальском проспекте, 26, открыл свои двери для владимирцев. Центр «Мои документы» полностью преобразился. В новом офисе появились: современная зона ожидания с кондиционером, 11 окон приёма граждан, окно информирования, сектор пользовательского сопровождения и отдельный доступ к порталу Госуслуги для самостоятельного получения услуг в электронном виде. Особое внимание уделили созданию доступной среды