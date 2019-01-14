До конца января в Центральном и региональных координационных советах Сторонников Единой России пройдет ротация по новому принципу. В обновленный состав войдут успешные и активные общественные деятели, сообщил депутат Госдумы, сопредседатель Центрального совета сторонников партии Сергей Боярский.

Доконца января в Центральном и региональных координационных советахСторонников "Единой России" пройдет ротация по новому принципу. Вобновленный состав войдут успешные и активные общественные деятели,сообщил депутат Госдумы, сопредседатель Центрального совета сторонниковпартии Сергей Боярский.Такжеобновленный состав пополнят представители профессиональных сообществ."Мы будем делать ставку на ротацию по принципу региональногопредставительства с тем, чтобы наши лучшие с точки зрения активностирегионы могли войти в федеральный ЦКСС и делиться своим опытом", -сказал парламентарий.Боярский напомнил, что ранее был изменен принцип формирования региональных координационных советов Сторонников "ЕР". В обновленных структурах появится минимум один представитель профессионального сообщества.Депутатподчеркнул, что в региональные советы необходимо включатьпредставителей сферы образования, спорта, здравоохранения,промышленности, молодежной политики, общественных организаций и других направлений. Важно, чтобы они были лидерами, к которым прислушиваютсяокружающие, сказал Боярский.Такжев текущем году пройдет федеральный форум в рамках проекта Центраподдержки гражданских инициатив (ЦПГИ). По словам Боярского, мероприятиесостоится в июле-августе в Москве. Участниками станут представителинекоммерческих организаций и гражданские активисты."Будут презентованылучшие реализованные практики, которым была оказана поддержка со стороныСторонников партии", – рассказал Боярский, отметив, что региональныефорумы могут пройти в октябре или ноябре.Будутпродолжены и другие проекты Сторонников партии. Помимо прочего, это"Безопасный интернет", "Клуб Сторонников". Последний преобразуется в"Экспертный совет Сторонников", который будет собираться по меренеобходимости.Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) поддерживает и продвигает проектысвоих активистов и некоммерческих организаций в регионах. Структуразанимается новыми медиа, экологией, внутренним туризмом, развитиемтерриторий, социальным предпринимательством, патриотическим воспитанием,активным долголетием и другими направлениями.