До
конца января в Центральном и региональных координационных советах
Сторонников Единой России пройдет ротация по новому принципу. В
обновленный состав войдут успешные и активные общественные деятели,
сообщил депутат Госдумы, сопредседатель Центрального совета сторонников
партии Сергей Боярский.
До
конца января в Центральном и региональных координационных советах
Сторонников "Единой России" пройдет ротация по новому принципу. В
обновленный состав войдут успешные и активные общественные деятели,
сообщил депутат Госдумы, сопредседатель Центрального совета сторонников
партии Сергей Боярский.
Также
обновленный состав пополнят представители профессиональных сообществ.
"Мы будем делать ставку на ротацию по принципу регионального
представительства с тем, чтобы наши лучшие с точки зрения активности
регионы могли войти в федеральный ЦКСС и делиться своим опытом", -
сказал парламентарий.
Боярский напомнил, что ранее был изменен принцип формирования региональных координационных советов Сторонников "ЕР". В обновленных структурах появится минимум один представитель профессионального сообщества.
Депутат
подчеркнул, что в региональные советы необходимо включать
представителей сферы образования, спорта, здравоохранения,
промышленности, молодежной политики, общественных организаций и других направлений. Важно, чтобы они были лидерами, к которым прислушиваются
окружающие, сказал Боярский.
Также
в текущем году пройдет федеральный форум в рамках проекта Центра
поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). По словам Боярского, мероприятие
состоится в июле-августе в Москве. Участниками станут представители
некоммерческих организаций и гражданские активисты.
"Будут презентованы
лучшие реализованные практики, которым была оказана поддержка со стороны
Сторонников партии", – рассказал Боярский, отметив, что региональные
форумы могут пройти в октябре или ноябре.
Будут
продолжены и другие проекты Сторонников партии. Помимо прочего, это
"Безопасный интернет", "Клуб Сторонников". Последний преобразуется в
"Экспертный совет Сторонников", который будет собираться по мере
необходимости.
Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) поддерживает и продвигает проекты
своих активистов и некоммерческих организаций в регионах. Структура
занимается новыми медиа, экологией, внутренним туризмом, развитием
территорий, социальным предпринимательством, патриотическим воспитанием,
активным долголетием и другими направлениями.