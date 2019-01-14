Дополнительный квиток, но плата прежняя. «Владимирводоканал» объявил об окончании договора с Единым информационным расчетным центром. С первого января текущего года ресурсоснабжающая организация без привлечения ООО ЕРИЦ будет самостоятельно начислять, формировать и печатать квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения.

Дополнительный квиток, но плата прежняя. Владимирводоканал объявил об окончании договора с Единым информационным расчетным центром. С первого января текущего года ресурсоснабжающая организация без привлечения ООО ЕРИЦ будет самостоятельно начислять, формировать и печатать квитанции за услуги водоснабжения и водоотведения. Если раньше жителям города приходила одна платежка, в которой начислялась плата за капремонт, а также за водоснабжение, то теперь Владимирводоканал будет присылать свою собственную квитанцию с указанием платы за свои услуги. При этом стоимость услуг не изменится. Сбор платежей по выставленным платежным документам будет производится через отделения Сберегательного банка Российской Федерации, МинБанк, ВТБ 24, Почту России, а также через кассу Владимирводоканал. Она расположена по адресу г. Владимир, ул. Горького д. 95. Оплатить квитанции необходимо будет до 10 февраля.Контактные телефоны: 53-32-86, 36-25-22, 33-23-32. E-mail: vlad_vodokanal@bk.ruИван Лютков, помощник генерального директора МУП Владимирводоканал по связям со СМИ: "Мы допускаем, что, возможно, будут приходить какие-то ошибки, ошибочные квитки. Во-первых, по начислению сколько проживает населения, да? По показаниям приборов учета. Но опасаться ничего не стоит. Можно сообщить по нашим многоканальным телефонам или просто обратиться через нашу электронную почту и рассказать о своих показаниях".