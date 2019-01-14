В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжается очередной игровой день. Тампа-Бэй Лайтнинг потерпела разгромное поражение от Нью-Йорк Айлендерс. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу островитян.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжается очередной игровой день. "Тампа-Бэй Лайтнинг" потерпела разгромное поражение от "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "островитян"."Айлендерс" уже к середине матча вел со счетом 4:0. "Молний" хватило на один ответный гол, но на последней минуте хоккеисты "Нью-Йорка" восстановили разницу в четыре шайбы. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский совершил 23 сейва из 27 бросков.Российский нападающий Никита Кучеров провел на льду 21 минуту 58 секунд. Защитник Михаил Сергачев отыграл 23 минуты 29 секунд. Оба хоккеиста результативных действий не совершили."Тампа-Бэй" прервала свою серию из трех побед.В еще одном матче "регулярки" "Ванкувер Кэнакс" разгромил "Флориду Пантерз" с аналогичным счетом 5:1.