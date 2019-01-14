Пресс-служба обратилась к СМИ с призывом проверять достоверность публикуемой информации

Пресс-служба обратилась к СМИ с призывом проверять достоверность публикуемой информацииАдминистрация Владимирской области опровергла сведения о том, что врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова во время рабочей встречи с коллективом Струнинской больницы некорректно общалась с медицинскими работниками. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы областной администрации.Напомним, что некоторые высказывания Чекуновой на встрече с медперсоналом в интернете. В ряде СМИ ее слова были подвергнуты критике. Позднее на сайте администрации Владимирской области была опубликована видеозапись этой встречи. Сама Марина Чекунова заявила, что ее слова были искажены.В заявлении пресс-службы администрации Владимирской области говорится, что Марина Чекунова предложила участникам встречи совместно решать вопросы для улучшения ситуации в здравоохранении региона. Общение проходило в форме диалога, а участники встречи адекватно восприняли ее выступление.«Новая команда администрации региона искренне заинтересована в разумном и системном подходе к решению застарелых проблем здравоохранения, который основан на честном диалоге с населением и созидательных инициативах», — говорится в сообщении.Пресс-служба также обратилась к СМИ с призывом проверять достоверность публикуемой информации.В сообщении также говорится, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт взрослой поликлиники в Струнине, а также офтальмологического отделения корпуса №1 и корпуса №2.Напомним, что на встрече медики пожаловались на отсутствие ремонта в поликлинике. В ответ Марина Чекунова заявила, что решая эти вопросы, «надо посмотреть еще и на себя». При этом она обратила внимание на то, как моются полы, и какие висят занавески на окнах.