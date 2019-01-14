14.01.2019

2019-01-14 11:46:10

Аэропорты Москвы проверяют из-за сообщения о бомбах

Московские аэропорты – Домодедово, Шереметьево и Внуково, проверяют после анонимных звонков о минировании авиавокзалов. Об этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



Уточняется, что эвакуация пока не проводится.